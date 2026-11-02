Nico Schlotterbeck, cumartesi akşamı Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçip Bundesliga'nın zirve mücadelesini altı dakika boyunca anlatırken oldukça sakin görünüyordu. Borussia Dortmund kaptanı, değerlendirmelerinde büyük bir inanç ve özgüven sergiledi. Maçın gidişatı ve alınan puan düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değildi.

Ancak söyledikleri, henüz sona ermiş bir maça ilişkin değerlendirmeden fazlasını içeriyordu. Schlotterbeck, BVB'nin bu sezon önceki yıllara kıyasla bir şeyler başarma ihtimalinin daha yüksek olduğunu hissediyor gibi. "Takım iyi" diyen Schlotterbeck, takımın genelinden çok bazı oyunculara işaret eden bir gerekçe de sundu: "Hatta bazı oyuncuların aslında ne kadar iyi olduklarını bilmediklerini düşünüyorum."

Schlotterbeck, hangi takım arkadaşlarını kastettiğini açıklamadı. Joane Gadou ise şüphesiz güçlü bir tahmin olurdu. Yeteneği, potansiyeli ve şimdiye kadarki gelişimi göz önüne alındığında, bonuslarla birlikte BVB'ye maliyeti 25 milyon euroya kadar çıkabilecek 19 yaşındaki stoper, giderek gerçek bir kelepir transfer olduğunu kanıtlıyor.

1,95 metre boyundaki Gadou'nun sahip olduğu özellikler, bu genç yaşında bile etkileyici. Üstün fiziği sayesinde bire bir mücadelelerde tavizsiz, agresif ve inatçı oynuyor. Bu iri yapılı oyuncuya karşı bir ikili mücadeleyi kazanmak hiç de kolay değil.

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Joane Gadou, Bundesliga'nın en hızlı üçüncü oyuncusu

Buna şaşırtıcı hızı da ekleniyor. Bundesliga'da geride kalan sekiz maç haftasında yalnızca dört oyuncu 36 km/sa hızın üzerine çıktı. Gadou, 36,55 km/sa ile 36,58 km/sa hıza ulaşan Mainzlı Sheraldo Becker'in ve 36,7 km/sa ile listenin zirvesinde yer alan Bayern Münihli Alphonso Davies'in hemen arkasında, üçüncü sırada bulunuyor.

Fransız oyuncu bu kozunu ustalıkla kullanıyor. Hızını zaman zaman öylesine patlayıcı ve dinamik biçimde sahaya yansıtıyor ki neredeyse hiçbir rakibi ondan kaçamıyor. Sık sık Dortmund'un geride kalan tek savunmacısı olarak görev yaptı. Şimdiden, kaleye doğru tek başına ilerleyen bir rakibini sprint atarak yakalayıp durdurduğu pek çok pozisyon sayılabilir.

Topla oynarken de giderek daha iyi hale geliyor. Gadou, orta sahaya ve hücumun son bölgesine top sürerek ilerlemeyi ve böylece sayısal üstünlük yaratmayı seven bir oyuncu. Başlangıçta bunu yaparken doğru dengeyi her zaman kuramıyordu; pasları da zaman zaman özensizdi. Ancak artık takım arkadaşlarını oyuna katmak için daha sık uygun pas açıları buluyor. Gadou, "hat kıran paslar" kategorisinde de müdahaleler ve topu geri kazanma istatistiklerinde olduğu gibi Bundesliga'nın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

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Kovac'tan Joane Gadou yorumu: "Onu görmek istediğim seviyede değil"

Sportif direktör Ole Book, Gadou'nun ayağında topla gösterdiği olumlu gelişim sorulduğunda cumartesi günü şunları söyledi: "Kesinlikle. Son haftalarda gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Neredeyse her hafta oyununun bir yönünü geliştiriyor. Teknik ekip onunla gerçekten çok titiz çalışıyor. Sürekli toplantılar ve analizler yapılıyor. Bence gelişimi haftadan haftaya görülebiliyor."

Teknik direktör Niko Kovac'ın Gadou ile özel olarak bire bir ilgilendiği belirtiliyor. Bireysel çalışmaların pozisyon alma ve kafa topu oyununu kapsadığı söyleniyor. Özellikle hava toplarındaki tekniğini hâlâ geliştirmesi gerekiyor. Kadronun en uzun oyuncusu olmasına rağmen Gadou, hücum duran toplarında şimdiye kadar neredeyse hiç belirleyici bir rol oynamadı. Bu da henüz kullanılmamış büyük bir potansiyel anlamına geliyor.

Kovac, kısa süre önce açıkladığı üzere fiziksel açıdan da ondan daha fazlasını bekliyor: "Joane gerçekten iyi gelişti, önemli ilerleme kaydediyor. Onun için de buraya genç yaşta gelen diğer tüm oyuncularla aynı durum geçerli: Gelişmek için zamana ihtiyaçları var, fiziksel olarak da. İyi yolda ve iyi bir seviyede ama onu görmek istediğim seviyede değil."

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Joane Gadou, Bayern'e karşı mükemmel bir performans sergiledi

Gadou, Salzburg'dan alışık olmadığı, hafta içinde de sürekli maç oynanan yoğun tempoya şimdiye kadar iyi ayak uydurdu. Oynanan 14 resmi maçın 13'ünde forma giydi. Bunların 11'ine ilk 11'de başladı, dokuzunda ise 90 dakika sahada kaldı.

Hafta sonu Münih'te 87 dakika oynadı; Fabio Silva'nın iki dakika sonra gelen geç beraberlik golünü kulübeden izledi. Öncesinde ise dörtlü savunmada sağ bek gibi sürpriz bir rolde mükemmel bir izlenim bırakmıştı. Üstelik bu, Münih'teki ilk büyük maçıydı.

Beş müdahale, dokuz top kazanma, üç uzaklaştırma, kazanılan sekiz ikili mücadele ve iki denemede iki başarılı çalım: Bunlar olağanüstü rakamlar. Özellikle Gadou'nun hızı ve ikili mücadelelerdeki gücü sayesinde Dortmund, savunma hattını belirgin biçimde öne çıkarıp Bayern Münih'e daha ileride baskı yapabildi.

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BVB'nin yeni transferi Joane Gadou "inanılmaz bir potansiyele sahip"

Book, "İnanılmaz bir potansiyele sahip: Fiziksel açıdan, savunmada ve ikili mücadelelerde" dedi. "Bunların hepsi bir araya gelirse gelecekte ondan çok memnun kalacağız." Gadou fiziksel olarak daha da güçlenir ve gelişimini, özellikle de şu ana kadarki hızıyla sürdürürse geleceğine ilişkin sorular, şu anda düşünüldüğünden çok daha kısa sürede gündeme gelebilir.

İki kez 21 yaş altı millî takımında forma giyen oyuncunun BVB ile 2031'e kadar sözleşmesi var. Yetenekleriyle Premier League'e mükemmel uyum sağlayacağı açık. Gadou'nun adının İngiltere'deki transfer söylentilerinde ilk kez yer alması muhtemelen uzun sürmeyecek.

Geçen yaz, şu sıralar formsuz olan Felix Nmecha'nın olası ayrılığına ilişkin çok sayıda spekülasyon yapılmıştı. Nmecha, Dortmund'un 100 milyon euro karşılığında ayrılabilecek bir sonraki oyuncusu olarak görülüyor. Ancak Gadou böyle devam ederse bir gün bu konuda aralarında sıkı bir yarış yaşanabilir.

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