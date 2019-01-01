Niko Kovac: Kimse ceza almayacak

Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac, Lewandowski ve Coman arasındaki kavga hakkında açıklamalarda bulundu.

teknik direktörü Niko Kovac, antrenman sahasında Robert Lewandowski ve Kingsley Coman arasında yaşandığı iddia edilen kavga dedikodularını doğruladı.

Bild dün yaptığı haberde, Lewandowski ve Coman arasında bir kavga yaşandığını, Süle ve Boateng’in bu kavgayı ayırdığını iddia etmişti.

Alman ekibin teknik direktörü Niko Kovac, bugün yaptığı açıkamada bu iddiaları doğruladı.

Kovac “Medyada adı geçen futbolcular arasında bir kavga yaşandığı doğru. Antrenmanın ardından üçümüz bir toplantı yaptık. İki oyuncu da davranışlardan ötürü üzgün olduğunu belirterek özür diledi. Kimse ceza almayacak. Çünkü şu an için hatalarını anlayan oyunculara karşı anlayışlı olmak çok önemli. Şimdi önümüzdeki maçına odaklanmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni maceralar arayışında olan Robert Lewandowski’nin, Bayern Münih’teki geleceği hala belirsizliğini koruyor. Polonyalı oyuncunun adının en çok geçtiği kulüp ise İspanyol dev .