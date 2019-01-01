Niko Kovac: Bu sonucu kimse hayal edemezdi

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, Tottenham'a deplasmanda hezimete uğrattıkları maçın ardından şaşkınlığını dile getirdi.

'in 'ı deplasmanda 7-2 yendiği maçın ardından konuşan Niko Kovac, böyle bir skoru hayal edemediğini söyledi.

DAZN' a değerlendirmelerde bulunan Kovac, "Hiç kimse bu sonucu hayal edemezdi" yorumunu yaptı.

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"Maçta neler olacağını biliyorduk ve ilk 25 dakikada bunu deneyimledik," diyen Hırvat teknik direktör, "Tottenham bize çok baskı yaptı; ama neyse ki Manuel Neuer bizi oyunda tuttu. Ondan sonra da takımım çok iyi işler yaptı" dedi.

Attıkları ikinci golün kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Kovac, "Devre arasında birkaç konuda kendimizi daha sıkılaştırdık ve sonra tam da hayal edip istediğim gibi oynadık. Her şeyden önce ise yarattığımız tüm fırsatları kullandık" şeklinde konuştu.

Maçı dört golle tamamlayan Serge Gnabry hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Kovac, "Gerçekten harikaydı. Ondan ne beklediğimi tam olarak gösterdi. Neler yapabileceğini biliyordum. Yalnızca hücumda değil, savunmada da çok iyiydi" dedi.