Niko Kovac bile onu daha önce tanımıyordu: BVB, tamamen beklenmedik bir transfer başarısı mı elde etti?

Elbette 16 yıl önce de internet ve sosyal medya vardı. O zamanlar daha az belirgin olan şeyi, “aşırı heyecan” olarak tanımlayabiliriz. Bu heyecan günümüzde ışık hızında yayılabilir ve güçlü algoritmalar tarafından katlanarak artabilir.

13 Temmuz 2010 tarihinde Borussia Dortmund’un ana sayfasında yer alan anlamlı başlık şöyleydi: “Kagawa, Lotte’de 4-1’lik galibiyette ilk izlerini bıraktı – Lewandowski ise göz alıcı bir ters vuruş yaptı.” Aslında bundan fazlası yoktu. Zaten başka bir şey de olmamıştı.

O zamanlar Japonya 2. Ligi’nden çok düşük bir bedelle transfer edilen Shinji Kagawa, Lotter Kreuz Stadyumu’nda 4078 seyirci önünde BVB formasıyla ilk maçına çıkmış ve 66 dakika sahada kalmıştı. Dortmund, Dimitar Rangelov’un attığı üç gol sayesinde maçı 4-1 kazandı. Kagawa, Jürgen Klopp yönetimindeki Dortmund şampiyonluk takımlarının en önemli oyuncularından biri haline geldi. O günlerden bu yana epey zaman geçti.

Niko Kovac, Takato Yamamoto’nun ilk maçına ilişkin ne söyledi?

Takato Yamamoto’nun ilk maçında ise durum tamamen farklıydı. Ve bu da gayet anlaşılabilir bir durum. Ne de olsa 18 yaşındaki Japon oyuncu, geçen Cumartesi Rot-Weiß Oberhausen’e karşı 3-1 kazanılan hazırlık maçında 45 dakika sahada kalarak bir gol attı ve Serhou Guirassy’nin 2-1’i getiren golünde de payı vardı.

Ofansif orta saha oyuncusu Yamamoto, ikinci yarıda BVB’nin en göze çarpan oyuncusuydu. Bu dikkate değer bir durum; ne de olsa RWO maçı öncesinde sadece 11 gün önce transfer edildi ve A takımla antrenman sahasına sadece birkaç kez çıktı.

"Onu ilk kez Perşembe günü gördüm. Daha önce de tanımıyordum," dedi teknik direktör Niko Kovac, ülkesinin U19 milli takımında da ilk maçında hemen bir gol atan Japon genç milli oyuncu hakkında. Kovac'ın onu tanımaması, Yamamoto'nun Dortmund'un U23 takımı için transfer edilmiş olmasından kaynaklanıyor; bu tür transferler, A takımın teknik direktöründen başka kişiler tarafından yürütülüyor.

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BVB’nin yeni transferi Takato Yamamoto’nun güçlü yanları

"Takato, başından beri bizi ikna eden bir oyuncu. Tam da oyunumuzda görmek istediğimiz niteliklere sahip," dedi NLZ (Gençlik Akademisi) Müdürü Paul Schaffran, Yamamoto'yu bir sezonluk olarak BVB'ye bağlayan kiralama anlaşmasının ardından. Ayrıca, birinci lig takımı Gamba Osaka ile bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmaya varıldı. Bild gazetesine göre, BVB’nin Yamamoto için 1,5 milyon avroluk bir transfer ücreti ödemesi gerekiyor.

Bu bedel hemen ödenmeli, Yamamoto kalıcı olarak A takıma alınmalı ve zaten Yamamoto yeni Kagawa – internetteki heyecanlı BVB taraftarlarının yorumu yaklaşık olarak böyleydi. Bir Regionalliga takımıyla oynanan 45 dakikalık maçın ardından tüm bunlar biraz erken. Öte yandan, şimdilik sahada görülenleri değerlendirmek gerekiyor. Ve Kovac’ın da dediği gibi, “bazı iyi şeyler de vardı”.

Gerçekten de: Özellikle Yamamoto’nun teknik becerileri göze çarpıyordu; sol ayaklı oyuncu topu elinden bırakmak istemiyordu. Oldukça çevik ve yaratıcı oynadı, cesaret ve özgüvenle driplinglere girdi. Sağ ayağıyla da topu iyi kullanabildi; dinamizmi ve saha okuma yeteneği, özellikle hatlar arası alanda rakipte büyük kargaşaya neden oldu.

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"Bu bize keyif verecek": Niko Kovac, Takato Yamamoto'yu övdü

Elbette Yamamoto’nun kusursuz uyum yeteneği de dikkat çekiciydi; yeni takım arkadaşları, onun için tamamen yabancı bir ülkede hâlâ birer yabancı olmalılar. Özellikle Guirassy ile kısa sürede sahada iyi bir uyum yakaladı. Yamamoto, 88. dakikada sol ayağıyla ve dış ayak sırtıyla çok güzel bir orta yaptı; Dortmund’un golcüsü ise bu ortayı akrobatik bir kung-fu vuruşuyla üst direğin alt kenarına gönderdi. Maçtan sonra Yamamoto maç topunu yanına aldı.

Kovac daha sonra, "gerçekten çok umut verici şeyler gördüğünü" söyledi. Teknik direktör, bu tanınmayan yeni oyuncu hakkında şöyle devam etti: "Bu bize keyif verecek. Öncelikle elbette ikinci takımda. Ancak bu, birinci takıma geçiş kapısının kapalı olduğu anlamına gelmez. Aksine: Bu yol açık olmalı ve biz de onu yakından takip edeceğiz."

Önümüzdeki haftalarda Yamamoto’nun geleceğinin nasıl şekilleneceği, büyük ölçüde kendisine bağlı olacak. Kendini gösterme fırsatları mevcut: Şu anda kadronun oldukça zayıf olduğu göz önüne alındığında, Japon oyuncu A takımla antrenmanlara devam edecek ve yakında onlarla birlikte Asya turuna çıkacak. Pazarlama açısından BVB için bundan daha iyi bir şey olamazdı, özellikle de Dortmund takımı Yamamoto’nun memleketi Osaka’ya da uğrayacak.

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Takato Yamamoto, BVB’nin A takımında kalıcı olarak yer alacak mı?

Orada altı yıl boyunca gençlik akademisi bünyesindeki birçok takımda forma giydi. Ekim 2025’te Yamamoto nihayet A takıma terfi etti. Ocak ayında kulübün başına geçen ve kısa süre önce Suudi Arabistan’daki Al-Ittihad’a transfer olan Alman teknik direktör Jens Wissing, fazla tereddüt etmedi ve Yamamoto’nun Şubat ayında profesyonel ligdeki ilk maçına çıkmasını sağladı.

Sonunda altı maçta toplam 228 dakika sahada kaldı; bu maçların birinde Yamamoto ilk on birde yer aldı. Ardından, onu uzun süredir izleyen Borussia harekete geçti. Yamamoto sevinçten havalara uçtu: "Hâlâ inanamıyorum. Borussia Dortmund – böylesine büyük bir kulüp. Japonya'dan ilk kez ayrılıyorum, buradaki her şey benim için yeni. Ama hazırım."

Bunu Niederrhein Stadyumu’nda ilk kez kanıtladı. 3-1’lik skoru belirleyen golünü attığında Yamamoto, parmaklarıyla sırtına ve soyadına işaret etti. Maçın ardından onlarca selfie ve imza isteğini yerine getirmek zorunda kaldı; bir RWO oyuncusu da ondan forma değiş tokuşu yapmasını istedi.

Yamamoto, o zamanlar Kagawa’nın bıraktığından çok daha fazla “ilk iz” bıraktı. Yakında BVB ile memleketine döndüğünde ve orada Cumartesi günü Oberhausen’da olduğu gibi takımın lokomotifi olarak oynarsa, bu heyecan Almanya’dan Japonya’ya sıçrayacaktır. Ancak öyle olmasa bile: Kovac’ın Yamamoto’yu gerçekten ikinci takımda tutmayı göze alıp alamayacağını izlemek heyecan verici olacak.