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Niko KovacGetty Images
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Niko Kovac, Bayern Münih ile oynanacak dev maç öncesi BVB için iyi haberler verdi

Bundesliga
Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund
N. Kovac
K. Karetsas

Borussia Dortmund, Bayern Münih deplasmanındaki derbi öncesinde Konstantinos Karetsas'ın geri dönmesini umabilir.

18 yaşındaki hücum oyuncusu, ayağındaki bağ sakatlığının ardından perşembe günü ilk kez takım antrenmanının bir bölümüne katıldı. Cumartesi günü Almanya'nın rekor şampiyonuna karşı oynanacak önemli maçta forma giyip giyemeyeceğine cuma günü karar verilmesi bekleniyor.

BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, "Bu antrenmanın ardından olumsuz bir durum yaşanmazsa" Karetsas'ın cuma günü son antrenmana katılacağını söyledi. Kovac, "Ardından Münih'e bizimle gelip gelmeyecek kadar hazır olup olmadığına karar vereceğiz" dedi.

Yunan milli futbolcu sakatlığı Union Berlin deplasmanında 0-0 biten maçta yaşamış ve ardından üç resmî maçı kaçırmıştı. Kovac, Dortmund'un diğer futbolcuları için ise salı günü Werder Bremen'e karşı oynanan heyecanlı kupa maçının ardından endişe verici bir durum olmadığını belirtti. Teknik direktör, "Hepsi iyi durumda. Son antrenmana herkes katılacak" dedi.

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