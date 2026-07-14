Bas Nijhuis, Salı günü Vandaag Inside programında Rob Dieperink’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Pazartesi günü, Borculo’lu 38 yaşındaki hakemin vefat ettiği haberi duyurulmuştu.

Nijhuis, Dieperink ile çok iyi arkadaşdı ve onu “harika bir adam” olarak nitelendiriyor. “Evet, o gerçekten...”, diyor Enschede’li hakem, gözyaşlarını tutmaya çalışırken. “Ben de FC Twente’deydim, takıma yeni oyun kurallarını ve yönergeleri açıklamak için. Bunu tüm kulüplerde yapmamız gerekiyor. Her kadroya yeni oyun kuralları hakkında tekrar açıklama yapılıyor.”

“İşimi bitirdiğimde Daan Rots yanıma geldi. Şöyle dedi: ‘Sen başlamadan hemen önce bir haber aldım. Rob Dieperink vefat etti.’ O anda gerçekten şöyle bir hisse kapılıyorsunuz: ‘Burada ne oluyor? Bu gerçek olamaz, değil mi? 38 yaşında bir genç. Bunu kabullenmek benim için oldukça zor. Gerçekten süper bir adamdı. Gerçekten harika bir insandı,” diye konuştu duygulanmış Nijhuis.

“Son zamanlarda pek çok şey yaşadı ve bu konuda çok şey söylendi,” diyerek Nijhuis, İngiltere’de 17 yaşındaki bir gence cinsel tacizde bulunduğu yönündeki suçlamaya atıfta bulundu. Bu dava, bu arada kısa sürede düşürüldü. “Sonuçta hiçbir şey kanıtlanamadı. Her suçlamadan aklandı. Ama böyle bir olayın elbette çok büyük bir etkisi oluyor.”

Johan Derksen’in KNVB’nin Dieperink için yeterince çaba göstermediği yönündeki iddiasını Nijhuis reddediyor. “Hakem başkanı Raymond van Meenen konuyu yakından takip etti. Ona her konuda gerçekten rehberlik etti. KNVB de De Telegraaf gazetesine karşı açık bir açıklama yaparak hemen tepki gösterdi ve onu mümkün olan her şekilde destekledi. Yeni sezona nasıl devam edeceğimiz konusunda da çalışmalar yapılıyordu.”

İngiltere’de neler olduğunu meslektaşlarına en ince ayrıntısına kadar anlatan Dieperink, Cumartesi günü bir hazırlık maçında daha düdük çaldı. “Orada bulunan gazetecilerden, yine ona her türlü şeyin haykırıldığını duydum. Anlaşılan günümüzde bunu normal buluyoruz. Oysa bir kişi az önce beraat etti. İnsanlar, böyle şeyler haykırdığınızda ya da yazdığınızda bunun birine ne yaptığının farkında değil. Oysa bu tamamen yanlış ve bununla ilgili tek bir kanıt bile yok.”

Nijhuis son olarak, Dieperink’in meslektaşları arasında büyük saygı gördüğünü vurguladı. “Hakemler grubu içinde o gerçekten herkesin dostuydu. Bir şey olduğunda ya da sakatlandığında her zaman arardı. Çok sevimli bir delikanlıydı. Ve sonra düşünüyorsunuz: daha 38 yaşındaydı ve artık aramızda değil.”

“Ayrıca, cumartesi günleri saha kenarında bu tür şeyler haykıran insanların – her ne kadar şaka amaçlı olsa da – aslında ne haykırdıklarını bir kez olsun düşünmelerini umuyorum. Bunun bir kişi üzerinde ne tür bir etki yaratabileceğini. Böyle birine ne hissettirdiğini?” dedi Enschede’li hakem.