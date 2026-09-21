Amatör takımlarda bile yaşanmayan bir olayda, Barcelona oyuncusu ve İspanya La Liga'nın en iyi yıldızlarından biri olan Brezilyalı Raphinha, tam iki yıl boyunca menajersiz yaşadı.

Şimdi ise Blaugrana'nın yıldızı, eşi görülmemiş bu kaosuna nihayet son verme kararı aldı; bu adım, sözleşmesinin yenilenmesinin ve Barcelona'nın en yüksek maaş alan oyuncularından biri haline gelmesinin önünü açacak.

Raphinha artık sadece bir kanat oyuncusu değil, Barcelona'nın bir numaralı hücum referansı ve pek çok kişiye göre tartışmasız La Liga'nın en iyi oyuncusu haline geldi. Bunun tüm övgüsü, tüm kuralları yıkarak ona gerçek bir forvet olarak ideal mevkiyi bulan Hansi Flick'e ait.

Otuzuncu yaşının eşiğindeki Brezilyalı, Camp Nou'daki zorlu ilk döneminin, ardından Lamine Yamal ve Robert Lewandowski'nin ortağı olarak geçirdiği altın çağ niteliğindeki ikinci döneminin ardından kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Bugün ise, Polonyalı oyuncunun ayrılığı ve kulübün süper bir forvetle anlaşmaması sonrasında, Barcelona'nın hücumunu yönlendirme görevi tamamen onun omuzlarına düştü ve verdiği karşılık şaşırtıcı oldu.

Deco paradoksu

Hikâyedeki tuhaflık şu: Raphinha Barcelona'ya geldiğinde menajeri, Barça'nın şu anki sportif direktörü olan Deco'nun kendisiydi. Deco onun kişisel işlerini yönetiyordu; ancak ikisinin de kulübe birlikte katılmasının ardından ortaya çıkan bariz çıkar çatışması nedeniyle bu görevi bırakmak zorunda kaldı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Raphinha o andan itibaren bugüne kadar menajersiz kaldı; bu, onun ayarındaki bir yıldıza yakışmayan bir durumdu, özellikle de bu büyüklükteki müzakerelerin geleceğini yönetecek güvenilir bir danışmanın varlığını gerektirmesi göz önüne alındığında.

İspanyol gazetesi, Barça içindeki kaynaklara dayanarak, Raphinha'nın önümüzdeki birkaç gün içinde yeni menajerinin ismini açıklamasının beklendiğini aktardı. Bu, birçok büyük menajerin onunla ilgilenmesinin ardından atılan bariz ve gerekli bir adımdı; zira onun değerindeki bir oyuncu, kendisini koruyacak bir "süper menajer" olmadan devam edemezdi.

Gazete, yeni menajerin ilk görevinin net olacağına dikkat çekti: Haziran 2028'de sona eren sözleşmeyi yenilemek ve onu, Raphinha'nın şu anda kulüp için hem maddi hem de sportif açıdan temsil ettiği düzeye çıkarmak.

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Sözleşme yenilenmeden 2027 yazına ulaşılması başka koşullarda bir sorun olabilecek olsa da, arzu ortak: Raphinha kalmak istiyor, Barcelona da onun devam etmesini istiyor. Bu hafta zaten yolu açmak için ilk temaslar başladı bile.