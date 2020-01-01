Nihat Özdemir'den Ali Koç'a yanıt

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ali Koç'un harcama limitleriyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Medipol -GMG Kırklarelispor karşılaşmasını izledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özdemir, TFF Lisans Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, "Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Bu toplantılar seri olarak devam etmektedir" dedi.

"Takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz"

Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam TRT Spor'da yaptığı açıklamaları değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Netice olarak Türkiye Futbol Federasyonu 18 lig takımının bir federasyonudur, Süper Lig için söylüyorum. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. O iddiaları ilgili kurullarımız zaten değerlendiriyor."