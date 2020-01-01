Nihat Özdemir: Sahada 11 yabancıya 'evet' der miyim!

TFF Başkanı, yeni yabancı kuralıyla ilgili eleştirilere cevap verirken kulüplerin altyapıya önem vermesi gerektiğini söyledi.

Yeni yabancı oyuncu kuralı ile Türk futbolu yeni bir döneme giriyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek olan yeni kuralla ilgili Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Özdemir, ilk sene sözleşme sayısını düşürmediklerini belirtirken, "Sonraki sezon yabancı sayısını 12’ye düşürdük. Kulüplerin ellerindeki yabancılar nedeniyle, zorda kalmasını istemedik. Ama bundan sonra ona göre transfer yapsınlar. Artı yabancı transfer etmek zorunda değiller. Biz bu değişiklikle altyapıyı hedef gösteriyoruz. Altyapıya önem versinler. 3 senelik bir proje sunduk ki herkes kendine çeki düzen versin, toparlansın" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Eleştirilerine cevap veren Özdemir, "Kulüplerin hepsinin görüşü alındı ama birçoğu sahaya 11 yabancıyla çıkmak istiyor. Ben buna ‘Evet' der miyim! Sahaya 11 yabancı çıkamaz. Ona göre proje yapsınlar. Altyapıya önem versinler" dedi.