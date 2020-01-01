Nihat Özdemir: Ne play-off ne de tescil gündemimizde değil

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması durumunda Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddiaları hakkında konuştu.

Milliyet'ten Bilal Meşe'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, “Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor” diye konuştu.

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Süper Lig'in geleceği hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizen Nihat Özdemir, ligin başlangıç tarihinin ise belli olmadığını belirtti:

"Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor. Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık."