Nihat Özdemir: Hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatmak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gelecek sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı sayısı ve seyircili maçlar hakkında konuştu.

Özdemir gelecek sezonu seyircili oynamak istediklerini belirtirken, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin yabancı sayısına itirazlarını da değerlendiren başkan, "TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz tahkime gitti. Neden itiraz ediyorlar anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7,52. Bizim rakam 8. Neden bu 7,52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar?" dedi.