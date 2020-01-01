Nihat Kahveci'den efsane golün yorumu: Yine attım
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Koronavirüs salgını nedeniyle futbolsuz geçen günlerde Goal Türkiye ve Mackolik de futbolseverleri ufak oyunlarla eğlendiriyor.
Hareketli topu çerçevede durdurma oyununa bu kez Nihat Kahveci de katıldı.
2008 Avrupa Futbol Şampyonası'nda Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyetine attığı golün resmedildiği oyunda, Nihat topu doğru noktada durdurarak ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Yine attım' yorumunu yaptı.
Yine attım 😀😀🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/wlWQs7SnkA— Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) April 20, 2020