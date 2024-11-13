Nihat Kahveci, Arda Güler'in yeni takımını açıkladı

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski yıldızı olan spor yorumcusu Nihat Kahveci, Arda Güler'in transfer durumuyla ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Geçen sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Real Madrid'de süre almakta zorlanıyor.

Bu sezon 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu 12 karşılaşmada gol veya asist üretemedi ve sadece 307 dakika sahada kalabildi.

Ayrılacağı iddia edildi

Öte yandan İspanyol basınında Arda Güler'le alakalı ortaya bomba bir iddia atıldı.

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İspanyol gazeteci Eduardo Inda, takımda fazla forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin eski yıldızının, bir çıkış yolu aradığını iddia etti.

Eduardo Inda, Fenerbahçe'nin de transfer için masadaki kulüplerden biri olduğunu söyledi.

Nihat Kahveci'den takım önerisi

Bu haberlerin ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Real Madrid'in Arda Güler'i oynatmaması durumunda milli yıldızı göndermesi gerektiğini belirtti.

Kahveci, "Bizim için o ulusal bir gurur. Madrid onu istemiyorsa Real Sociedad'a vermeli. Anoeta'da insanları mutlu edecektir" dedi.