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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Nihai karar: Ronaldo'nun Nassr - Feth maçındaki durumu ortaya çıktı

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
C. Ronaldo
N. Al-Aqidi
A. Al Amri
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldız geri dönecek mi?

Basında yer alan haberler, Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, takımın Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçında Al-Fateh'e karşı oynama durumuyla ilgili tabloyu ortaya koydu.

Nassr, Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna yarın cumartesi, yeni sezonun ilk haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda Al-Fateh'i ağırlayarak başlayacak.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesi, takımın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun kararı doğrultusunda Ronaldo'nun Al-Fateh maçında Nassr kadrosundan eksik olacak ilk isim olacağını belirtti.

Postecoglou'nun kararı, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası yolculuğunun sona ermesinden bu yana bir aydan fazla süren bir aradan sonra, dün perşembe günü Nassr antrenmanlarına dönmesinin ardından geldi.

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Premier Lig
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Al Nassr FC
ALN
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Al Fateh FC
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Ronaldo tek eksik isim olmayacak; ona defans oyuncusu Abdulelah Al-Amri ile aynı gazetenin daha önce açıkladığına göre omzunda sakatlık bulunan kaleci Nawaf Al-Aqidi de eşlik edecek.

Böylece Al-Fateh karşısında Nassr'ın kalesini Brezilyalı Bento'nun koruması, önünde savunmanın göbeğinde Fransız Mohamed Simakan ve İspanyol Iñigo Martínez ikilisinin, hücum hattının merkezinde ise Abdullah Al-Hamdan'ın yer alması bekleniyor.

Nassr, geçen sezon tam 7 yıllık bir aranın ardından kazandığı Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu korumak amacıyla yeni sezona giriyor.

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