Nihai kararın açıklanmasına yalnızca saatler kala yaşanan ciddi ve sürpriz bir gelişmeyle 2025 Afrika Uluslar Kupası finali dosyası yeniden alevlendi. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu boş durmadı ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) acil bir resmi yazı göndererek, yaşandığından şüphelenilen ve davanın bütününün dürüstlüğünü tehdit ettiğini belirttiği bir "olay" bildirdi.

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"Radio Mars" kaynaklarına göre Fas, bu dosyada "son derece endişe verici durum" olarak nitelendirdiği tabloyu görmezden gelmeye niyetli değil ve son ana kadar tüm yasal haklarını savunmaya kararlı. Herkes ise bugün, salı günü saat 14.00 civarında açıklanması planlanan nihai kararı bekliyor.

Dikkat çekici olayın ayrıntıları, geçen pazar günü gerçekleştiği tahmin edilen bir telefon görüşmesine dayanıyor. Görüşmenin, Spor Tahkim Mahkemesi'nin davaya bakmak üzere atadığı üç hakemden biri olan Alman hukuk uzmanı ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall arasında yapıldığı belirtiliyor.

Bu görüşme, eğer doğruysa, bu büyüklükteki bir davada her hakemde bulunması gereken tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine dair büyük ve endişe verici soruları gündeme getiriyor. Üstelik kararın açıklanmasına yalnızca birkaç saat kala, son derece hassas bir zamanlamaya denk geliyor.

Fas tarafı resmi açıklamasında, bu temasla ilgili sorularını ve büyük şaşkınlığını dile getirerek mevcut yasal itiraz yollarına başvurma hakkını tamamen saklı tuttuğunu vurguladı. Ayrıca sürecin dürüstlüğünü zedeleyebilecek ya da beklenen kararın adilliği konusunda şüphe uyandırabilecek hiçbir işlemi kabul etmeyeceğini belirtti.

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Bu gelişme, zaten "patlamaya hazır" olarak nitelendirilen dosyadaki gerilimi daha da artırıyor. Dosya, Senegal Milli Takımı'nın tartışmalı bir final maçının ardından şampiyon olduğu 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle başladı, ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'nun koridorlarında uzun bir hukuk savaşına dönüştü ve sonunda Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşındı.

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Fas tarafı, maça eşlik eden bazı kararların ve koşulların yeniden incelenmesini talep ederek final sonucuna itiraz etmişti. Senegal tarafı ise şampiyonluğun geçerli olduğunu savunarak kupanın sahada belirlendiğini ve yeşil sahanın dışında değiştirilemeyeceğini öne sürdü.

Karar tarihi yaklaştıkça iki taraf arasındaki gerilim tırmandı, sızıntılar ve sahte belgeler sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu da ortamı daha da gerdi ve herkesin CAS'ın kararını sabırsızlıkla beklemesine yol açtı.

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Ancak Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun son yazısı olayların seyrini tamamen değiştirebilir ve dikkatleri kararın beklenmesinden sürecin kendisinin sağlıklı işleyip işlemediği sorusuna kaydırabilir. Peki bu görüşme kararın güvenilirliğini etkileyebilir mi? Mahkeme kararını ertelemek ya da hakem heyetinin yapısını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak mı?

Pek çok soru hâlâ yanıtsız, ancak kesin olan bir şey var: Fas net bir mesaj verdi. Şüphe gölgesinde verilecek hiçbir kararı kabul etmeyecek ve haklarını tüm yasal yollarla savunmaya devam edecek.

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Artık tüm gözler, Spor Tahkim Mahkemesi'nin nihai kararını saat 14.00'te açıklayacağı Lozan'a çevrilmiş durumda. Karar Fas'ın lehine mi olacak? Yoksa Senegal'in şampiyonluğu onaylanacak mı? Ya da şüpheli görüşme tüm beklentileri alt üst ederek Afrika futbol tarihinin en çok ses getiren davalarından birinde yeni bir sayfa mı açacak?