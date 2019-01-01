Nigel Pearson, sezon sonuna kadar Watford'ın başına geçti

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da Quique Sanchez Flores'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nigel Pearson getirildi.

Kulübü, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pearson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Daha önce ülkesinde , , Hull City ve Derby County'yi çalıştıran Pearson, son olarak 'nın Leuven ekibinde görev yapmıştı.

Bu sezon Javi Gracia ve Sanchez Flores'ten sonra üçüncü teknik direktörün görev alacağı Watford, Premier Lig'de 15 haftada topladığı 8 puanla son sırada bulunuyor.

Watford, bugün TSİ 18:00'de 'ı konuk edecek.