Nigel Pearson: Sezon iptali Liverpool için trajedi olur

Watford Teknik Direktörü Nigel Pearson, koronavirüs sebebiyle Premier Lig'in ertelenmesinin Liverpool adına kötü olacağını söyledi.

Premier Lig'de maçlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayına kadar ertelendi.

'un 56 yaşındaki teknik direktörü Nigel Pearson, The Guardian'a verdiği röportajında 2019-20 sezonunun koronavirüs yüzünden iptal edilmesi durumunun söz konusu olması üzerine düşüncelerini dile getirdi.

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Pearson, sezonun iptal edilmesinin, muhteşem bir sezon geçiren ve şampiyonluğa yalnızca 6 puan uzaklıkta olan adına "trajedi" olacağını belirtti:

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"Salgın böyle devam ederse sezonu bitirmek daha da zorlaşacak. Bu konuyu bütün olarak ele almalıyız ancak Liverpool için bu sezonun tamamlanmaması trajedi olur."

"Aceleci davranıp hata yapmayalım. Belki nisan ayına geldiğimizde devam ederiz. Tabii ki gerçek hayat meselelerine bakmamız gerekiyor. Ama futbol açısından baktığımızda bu ülkede daha önce başımıza gelmeyen bazı problemlerle karşılaşacağımız çok açık."