Nicolo Zaniolo gönlündeki ligi açıkladı: "Galatasaray karar verecek"

Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo gelecek sezon nerede oynamak istediğine dair gönlündeki ülkeyi açıkladı.

Zaniolo'nun bonservisi Galatasaray'da

Sezon sonunda Aston Villa'dan ayrılması bekleniyor

İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor

NE OLDU? Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için İngiltere'de işler yolunda değil. Sezon sonunda Aston Villa'dan ayrılması beklenen 24 yaşındaki oyuncu, İtalya'da oynamak istediğine dair sinyal verdi.

NE SÖYLENDİ? Corriere dello Sport'a konuşan Nicolo Zaniolo, "Bana Serie A'yı geri verin" başlığıyla verilen röportajda şunları söyledi: "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye ederim ama asla Lazio'ya gitmem. Şu anda tüm odağım Aston Villa'da. Geleceğime Galatasaray karar verecek. İtalya'yı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış durumda."

Zaniolo, Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'yi de överek "O antrenörlük yapmak için doğmuş." dedi.

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BÜYÜK RESİM: Ayrıca haberde Nicolo Zaniolo ile Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği ileri sürüldü. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun kariyerini nerede sürdüreceğinin gelecek yaz transfer döneminde belli olması bekleniyor.

SIRADA NE VAR? Premier Lig'de 20 maçta 611 dakika forma giyebilen ve 2 kez ağları havalandıran Zaniolo, kariyerine İtalya'da devam etmek istediğinin sinyallerini verdi. Önümüzdeki sezon İtalya'nın yolunu tutabilir.