Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe transfer itirafı: "Dedikodular doğru!"

Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'nin ilgisini doğrularken neden sarı-lacivertli ekibe imza atmadığını açıkladı.

Nicolo Zaniolo ara transfer döneminde Galatasaray'a geldi

Fenerbahçe de oyuncuyla ilgileniyordu

Ancak Zaniolo'nın verilmiş bir sözü vardı

NE OLDU? Roma'da yaşadığı mental zorlukların ardından Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe dedikodularını doğruladı ve Türkiye'deki gelecek planları hakkında konuştu.

NE SÖYLENDİ? La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo, "Fenerbahçe'nin size daha fazla teklif etmesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğiniz doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Doğru, ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben söz vermiştim."

DAHA FAZLASI: Zaniolo, Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmediğini söylüyor: "Hayır, Türkiye'ye gitmek için tereddüt etmedim. Sahaya geri dönmem gerekiyordu. Bu yüzden Roma'da birlikte oynadığım Sergio Oliveira ile konuştum ve bana ortamın güzel ve ligin rekabetçi olduğunu söyledi. Sonra Roberto Mancini'yi aradım. O da iyi olacağını söyledi ve gitmemi tavsiye etti. Haklıydı."

ZANIOLO GELECEĞİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? "Kimse geleceği bilmiyor. Türkiye'de 5 yıl kalamayacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım."

JOSE MOURINHO İLE İLİŞKİSİ NASILDI? "O harika bir teknik direktör ve harika bir insan. Beni neredeyse her zaman oynamaya zorladı. Elbette, yıldız oyuncuları yönetmeye alışkındı ve ben değildim. Dört ya da beş yıl sonra onunla çalışmak isterdim ama yine de bana çok şey verdi."

NEDEN MİLLİ TAKIMDA DEĞİL? "Çünkü 3 ay oynamadım ve çalışmam gerekiyor. Mancini'nin yardımcısı Salsano ile konuştum, sakin olmamı, takip edildiğimi ve iyi olduğum zaman işlerin otomatik olarak düzeleceğini söyledi. Uluslar Ligi finallerinde oynamak istiyorum. Milli takımı çok seviyorum, İtalya'yı temsil etmekten daha güzel bir şey yok."

ROMA'DAN AYRILIŞ SÜRECİ NASILDI? "Tutulmayan sözler üzerine saatlerce konuşabilirim. Benim bir yıldız olduğumu söylediler ama sadece bir sermaya olarak görüldüm. İki yıl boyunca yeni sözleşmenin hazır olduğu söylendi. Geçen yıl ocak ayında kazandığımdan biraz daha fazlasına Roma'ya imza atardım. Çünkü Roma'da iyiydim ve finansal fairplay sorunları olduğunu biliyordum. Ama bu kadar konuşmadan sonra bıktım. Eğer vedamı düşünmek zorundaysam, başkalarının da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum."