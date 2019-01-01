Nicolas Tagliafico, Ajax'ın yeni sözleşme teklifini reddetti

Ajax'ta forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Nicolas Tagliafico, kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetti.

ekiplerinden 'ta forma giyen 26 yaşındaki Tagliafico ilerleyen dönemlerde daha büyük bir kulüpte forma giymek istiyor.

Independiente'nin haberine göre ve 'in de yakından ilgilendiği Arjantinli sol bek oyuncusu, Ajax'ın yeni sözleşme teklifini reddetti.

Kulübü ile mevcut sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Tagliafico'nun, şu anda yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazır olmadığı iddia edildi. Arjantinli oyuncunun menajeri Ricardo Schlieper, Tagliafico'nun daha büyük kulüplere gitmek için hazır olduğunu ifade ederken, "Ajax bize daha iyi bir sözleşme teklif etti ama şu anda bu sözleşmeyi kabul etmenin zamanı değil. İleride neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.