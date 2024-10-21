Nicola Zalewski, Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen Nicola Zalewski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen Nicola Zalewski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel, Nicola Zalewski için ne dedi?

Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin transferine dair soruya Hüseyin Yücel'in verdiği cevap ön plana çıktı. "Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz" sorusuna Hüseyin Yücel, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" cevabını verdi.

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Ciro Immobile sözleri

Ciro Immobile transferi sürecinde yaşananları anlatan Hüseyin Yücel, "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

'Immobile'nin herkese selamı var'

İtalyan forvetin Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu vurgulayan Hüseyin Yücel, "Immobile'nin herkese selamı var. Kendisi çok çok mutlu. Biz onu Türkleştireceğiz. Normalde buraya gelecekti ama dün maçı olduğu için gelemedi. Şu an 11 maçta 10 gole ulaştı. Muazzam bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.