Nicola Amoruso'dan Ronaldo'ya eleştiri: Korkuyor

Juventus'un eski oyuncularından Nicola Amoruso, Porto maçının ardından Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenerek turnuvaya veda etti. 3-2 Juventus'un kazandığı karşılaşmada Porto'nun attığı ikinci golde, ekranlara yansıyan bir görüntü gündeme oturdu.

Uzatmalara giden mücadelenin 115. dakikasında Porto kaleye yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sergio Oliveira'nın vuruşu, barajda topa arkasını dönen Ronaldo'nun yanından geçerek filelerle buluşmuştu.

Nicola Amoruso neler söyledi?

Serbest vuruşta, arkasını dönerek topun barajdan geçmesini engelleyemeyen Ronaldo, Juventus'un eski oyuncularından Nicola Amoruso'nun da tepkisine neden oldu.

Sky Sports'a konuşan Amoruso Ronaldo'ya eleştirlerde bulundu.

"Ben olsam Ronaldo'yu asla baraja koymazdım. O imajını önemsiyor ve yüzüne top gelmesinden korkuyor"

Amoruso'nun bu eleştirilerine sahada yanıt vermek tamamen Ronaldo'nun elinde.

İtalya'da birçok takımın formasını giyen Nicola Amoruso, kariyerinde 379 Serie A maçında, 113 gol atarken 11 de asist yapma başarısı göstermişti.

Ronaldo bu sezon ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Serie A'da da lider Inter'in gerisinde kalan Juventus'ta Andrea Pirlo ve Ronaldo hedef tahtasında.

Portekizli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Ronaldo bu karşılaşmalarda 27 gol atarken 4 kez de asist yaptı.