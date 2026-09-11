Nico Paz, Real Madrid yerine Como'yu tercih etmesinin sırrını açıkladı

Como forması altında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Arjantinli oyuncu Nico Paz, İtalyan takımını Real Madrid'e dönmeye tercih etmesinin nedenini açıkladı.

Real Madrid, Nico Paz'ı 2026 yazında geri getirmeye kararlıydı ve İspanyol kulübü, bu isteğini oyuncuya bildirmişti.

Ancak Arjantinli oyuncunun başka planları vardı; zira Bernardo Silva, Arda Güler ve Jude Bellingham gibi oyuncuları barındıran mevcut takım kadrosu göz önüne alındığında, gelişimini sürdürmek için gereken dakikaları alamayacağını düşünüyordu.

Konuyu değerlendiren orta saha oyuncusu, İtalyan kulübün hizmetlerinden kalıcı olarak yararlanmak için 60 milyon euro ödemeyi kabul etmesinin ardından, kariyerine Como ve teknik direktör Cesc Fabregas ile sürdürmeye karar verdi.

Bununla birlikte Real Madrid, kontrolü kaybetmek istemediği için, gelecek yıl 80 milyon euro karşılığında Nico Paz'ı yeniden satın alma hakkını elinde tuttu.

AS gazetesi, Como'nun Leipzig'i 4-1 mağlup etmesinin ardından Nico Paz'ın açıklamalarını yayımladı: "Burada, daha fazla gelişebileceğim bir yerde olacağımı düşündüm."

Sözlerine şöyle devam etti: "Como'da kalarak doğru kararı verdiğime inanıyorum ve bunu yaptığım için mutluyum."

Orta saha oyuncusu maçla ilgili de konuştu: "Tarihi bir geceydi. Muhteşem bir maç çıkardık. Bu maçı oynamak için son derece hevesliydik. Maça mümkün olan en iyi şekilde yaklaştığımızı düşünüyorum. Sergilediğimiz oyundan çok mutluyuz."

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