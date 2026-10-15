Alman millî futbolcu, İspanyol temsilcisi Celta Vigo deplasmanında alınan 2-1'lik (0-1) galibiyette takımına beraberliği getiren golü attı. Böylece Avrupa'nın iki numaralı kulüp organizasyonunda ikinci maçında ikinci kez fileleri havalandırdı. Daha önce Nijmegen karşısında da penaltıdan gol atmıştı.

Marcos Alonso'nun topu göğsüyle kontrol edememesinin ardından doğru yerde bulunan hücum oyuncusu, yakın mesafeden sağ ayağıyla soğukkanlı bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Uzatma dakikalarında ise eski Eintracht Frankfurtlu Randal Kolo Muani (90+2) galibiyet golünü attı.

İspanyolları Hugo Alvarez (18) öne geçirmişti. Vigo, iki maç sonunda puansız kalarak lig aşamasında erkenden baskı altına girerken Torino ekibi, Avrupa'da altı puanla hedeflediği noktada bulunuyor. Ligde ise durum farklı: Zirvedeki Inter Milano ve Lazio Roma, Torino ekibinin beş puan önüne geçti. Woltemade ligde henüz gol atamadı ancak Serie A'da şimdiye kadar yalnızca sonradan oyuna girdi.

Buna rağmen, Cagliari ile oynanan son 1-1'lik maçta bazı iyi işler yapmasına ve forvet partneri Kolo Muani'den övgü almasına karşın son dönemde İtalyan gazetelerinin eleştirilerinin odağındaydı.

Nick Woltemade, Juventus'ta neden bu kadar eleştiriliyor?

Torino merkezli Tuttosport , Cagliari beraberliğinin ardından sert bir ifadeyle şunları yazdı: "Bay Spalletti, şu anda yabancı bir cisim gibi duran bu oyuncuda bir mantık bulmanızda bol şans." Corriere dello Sport da eleştirilere katıldı. Gazetenin değerlendirmesi şöyleydi: "Woltemade, kale önünde özel bir oyuncu değil." Gazzetta dello Sport ise Alman millî futbolcunun Juventus'un ilk 11'inde yer bulmak için "belki" hâlâ zamanı olduğunu belirtti.

Gazzetta dello Sport ayrıca kısa süre önce Spalletti'nin de Woltemade'nin transferine artık eleştirel yaklaştığını ve kışın yeni bir santrfor istediğini bildirdi.

Habere göre Spalletti, hâlen sakat olan Kenan Yıldız, Kerim Alajbegovic ve Nico Gonzalez gibi, Woltemade'nin tercih ettiği ikinci forvet pozisyonunda oynayabilecek üç oyuncusu bulunduğunu kulüp içinde dile getirdi.

Bu nedenle AFC Sunderland'den Brian Brobbey'nin kış dönemi için bir transfer adayı olduğu belirtiliyor. Gazzetta'ya göre Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) ve Antonio Raimondo (Frosinone) da listede yer alıyor.