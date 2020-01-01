Transfer

Nice'in ilk transferi Schneiderlin

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Morgan Schneiderlin Everton 2018-19
Getty Images
OGC Nice, yaptığı açıklamada Morgan Schneiderlin'i Everton'dan transfer ettiğini duyurdu.

Ligue 1 ekiplerinden Nice, Everton'da forma giyen Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Everton'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen Schneiderlin'in Nice ile antrenmanlara çıkacağı ve uluslararası transfer sezonu açıldığında resmi imzaların atılacağı kaydedildi. 

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    Everton'un 22 milyon sterlin bonservisle 2017'de Manchester United'dan transfer ettiği Schneiderlin, İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi.

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