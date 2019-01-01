Nice'in hedefinde Damien Comolli var

Julien Fournier ile yolları ayırmayı planlayan Nice'in, futbol direktörlüğü görevine Fenerbahçe'den Damien Comolli'yi getirmek istediği iddia edildi.

Damien Comolli'ye ülkesinden talip çıktı. Nice, Fransız futbol direktörünü bünyesine dahil etmek istiyor.

Nice-Matin' de yer alan habere göre; futbol direktörü Julien Fournier ile yolları ayırmayı düşünen Nice, göreve Comolli'yi getirmeyi planlıyor.



Geçtiğimiz günlerde TRT Spor' a konuşan Comolli, "Görevimin başındayım. Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar transferinde fotoğrafta yoktum, çünkü o gün yurt dışında iki görüşme yapıyordum. Bu durumu çarpıttılar. Ben Sadık'ın transferini bitirdikten sonra yurt dışına gittim," demişti.