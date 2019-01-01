Nice'in hedefinde Damien Comolli var
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Damien Comolli'ye ülkesinden talip çıktı. Nice, Fransız futbol direktörünü bünyesine dahil etmek istiyor.
Nice-Matin' de yer alan habere göre; futbol direktörü Julien Fournier ile yolları ayırmayı düşünen Nice, göreve Comolli'yi getirmeyi planlıyor.
Geçtiğimiz günlerde TRT Spor' a konuşan Comolli, "Görevimin başındayım. Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar transferinde fotoğrafta yoktum, çünkü o gün yurt dışında iki görüşme yapıyordum. Bu durumu çarpıttılar. Ben Sadık'ın transferini bitirdikten sonra yurt dışına gittim," demişti.