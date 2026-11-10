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NFL'de takas döneminin son gününde son derece romantik bir dev takas gerçekleşti.

Yıldız oyun kurucu Kirk Cousins, üç yıl sonra Minnesota Vikings'e dönüyor. Las Vegas Raiders ise karşılığında yalnızca üçüncü tur draft hakkı alıyor.

Cousins, 2018'den 2023'e kadar Vikings forması giymişti. Bu dönemde üç kez Pro Bowl'a seçildi ve istatistiksel olarak ligin en iyi oyun kurucularından biri hâline geldi. Ancak Minnesota ile büyük başarıya ulaşamadı.

Vikings ile yalnızca iki kez playoff'a kaldı. Minnesota, Cousins döneminde Divisional Round'un ötesine hiç geçemedi. Buna karşın Cousins, 101,2'lik kariyer pasör reytingiyle (171 touchdown, 55 interception) Minnesota'da bir sezondan uzun süre oynayan tüm Vikings oyun kurucuları arasında ilk sırada yer alıyor.

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NFL: Vikings, Carson Wentz'in kâbus gibi maçının ardından harekete geçti

Vikings'in derecesi 6-2 ile iyi olsa da hücum hattı ligin en zayıflarından biri. Oyun kurucu Kyler Murray (%64,9 pas tamamlama oranı, 5 TD, 3 INT, 1.022 YDS) sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Carson Wentz (%48,4 pas tamamlama oranı, 357 YDS, 3 TD, 1 INT) ise pazartesi gecesi Buffalo Bills karşısında kâbus gibi bir maç çıkardı: 25 pas denemesinin yalnızca sekizinde isabet buldu, 81 yard kazandı ve iki interception yaptı.

Vikings, izin verdiği sayı bakımından ligin en iyi savunmasına sahip olsa da hücumda maç başına 18,3 sayıyla lig genelinde ancak 27. sırada. Pas hücumunda ise 31. sırada yer alıyor. Cousins'in bu soruna çözüm bulması ve hücumu yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Geçmişi ve yıldız pas yakalayıcı Justin Jefferson ile yeniden canlanacak uyumu düşünüldüğünde Cousins'in alışmak için fazla zamana ihtiyacı olmayacak. Başantrenör Kevin O'Connell'ın da bu nedenle kulüp sahiplerini Cousins'i kadroya katmaya ikna etmek için yoğun çaba gösterdiği belirtiliyor. NFL muhabiri Jordan Schultz'un haberine göre O'Connell, playoff'ta ilerlemek için deneyimli bir oyun kurucunun kesinlikle gerekli olduğunu "çok açık" biçimde ifade etti.

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Schultz'a göre Vikings, Cousins'i kadrosuna katmadan önce Los Angeles Chargers'tan Justin Herbert, Indianapolis Colts'tan Daniel Jones ve New York Jets'ten Geno Smith için de nabız yokladı ancak olumsuz yanıt aldı.

Las Vegas Raiders'ta artık draftın ilk sıra seçimi Fernando Mendoza'nın takımın başına geçmesi bekleniyor. Cousins, drafttan bu yana Raiders için geçici bir çözüm olarak görülüyordu. Uzun vadede Mendoza'nın, Las Vega'da uzun süredir beklenen franchise oyun kurucusu olması hedefleniyor. Cousins, 2.340 yard ve 8 interception'a karşılık 20 touchdown ile Raiders'ı 4-5'lik dereceye taşıdı. Şimdi ise Mendoza'nın zamanı.