Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon euro borcu var

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin euro borcu olduğu açıklandı.

Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon euro'dan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.

Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.

Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.

Daha fazla takım

Real Murcia (10,7 milyon euro), Hercules (3,7 milyon euro), Lleida Sportiu (1,5 milyon euro), Real Jaen (1,2 milyon euro), Reus Deportiu (1,1 milyon euro), Basketbol Kulübü (10 milyon euro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon euro), Neptuno Hentbol (1 milyon euro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon euro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon euro) isimleri de listeye girdi.