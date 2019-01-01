Neymar'ın Brezilya kaptanlığı elinden alındı

Brezilya Milli Takımı kaptanlığından alınan Neymar, pazu bandını Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı Dani Alves'e kaptırdı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar'ın Brezilya Milli Takım kaptanlığı alındı. Yeni kaptan ise PSG'deki takım arkadaşı Dani Alves'e verildi.

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14 Haziran'dan 7 Temmuz'a kadar sürecek Copa America, Brezilya'da düzenlenecek. Turnuva öncesi ve Honduras ile hazırlık maçı yapacak olan Brezilya Milli Takımı'nda Alves, sahaya kaptan olarak çıkacak.

26 Mayıs Pazar günü karardan haberdar olan Alves, 107 kez milil formayı giymiş ve 7 gol 16 asistlik katkı sağlamıştı. Daha önce de milli takım kaptanlığı yapan 36 yaşındaki futbolcu, en son 2018'de 'ya karşı yapılan hazırlık maçında kaptanlık pazu bandını takmıştı.