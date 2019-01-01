Neymar'ın babası, Gabigol'ü dövmeye kalktı
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Alexandre Vidal / Flamengo
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın ailesi, yine futbol dışında bir olayla gündeme geldi.
O Dia'nın haberine göre; yıldız futbolcunun babası Neymar Santos, kızının eski sevgilsi Gabriel Barbosa'ya gece kulübünde saldırdı.
Yıldız futbolcunun babası ile Flamengo'nun yıldızı Gabigol'ün arasındaki olayın büyümesine güvenlik görevlileri engel oldu.
Neymar'ın kardeşi Rafaella ile Gabigol geçtiğimiz yıl ayrılmış, ancak aralarındaki diyalog devam etmişti.