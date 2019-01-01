Neymar'dan taraftara yumruk!

PSG'nin kaybettiği Fransa Kupası sonrası Neymar, kendisini eleştiren bir taraftara yumruk attı.

'i şampiyon olarak bitirmesine karşın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan ve son olarak da Kupası finalinde kupayı 'e kaybeden PSG'de en çok tatışılan isimlerin başında Neymar geliyor.

Neymar son zamanlardaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle sık sık eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ediyor.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019

Brezilyalı yıldız oyuncu kupa seramonisi sırasında kendisini videoya çeken bir taraftara da yumruk attı!

İkili arasındaki diyalog tam olarak anlaşılmasa da videoyu çeken taraftarın Neymar'a 'futbol oynamayı öğren' dediği ileri sürüldü.