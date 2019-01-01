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PSG

Neymar'dan taraftara yumruk!

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PSG'nin kaybettiği Fransa Kupası sonrası Neymar, kendisini eleştiren bir taraftara yumruk attı.

Ligue 1'i şampiyon olarak bitirmesine karşın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan ve son olarak da Fransa Kupası finalinde kupayı Rennes'e kaybeden PSG'de en çok tatışılan isimlerin başında Neymar geliyor.

Neymar son zamanlardaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle sık sık eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ediyor.

 

 

Brezilyalı yıldız oyuncu kupa seramonisi sırasında kendisini  videoya çeken bir taraftara da yumruk attı!

İkili arasındaki diyalog tam olarak anlaşılmasa da videoyu çeken taraftarın Neymar'a 'futbol oynamayı öğren' dediği ileri sürüldü.

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