Neymar'dan sakatlık itirafı: Evet, biraz korktuk

Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, hazırlık maçında sakatlanmaktan endişelendiğini söyledi.

forması giyen yıldız futbolcu.Neymar, Waasland-Beveren ile oynadıkları dostluk maçında sakatlanmaktan korktuğunu itiraf etti.

Ağustos ayında başlayacak olan Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını sürdüren Paris Saint-Germain, Waasland-Beveren ile oynadıkları dostluk maçını 7-0 kazandı.

Mücadele sonrası beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Neymar, konuk ekibin oynadığı agresif oyuna değinerek, "Evet, biraz korktuk. Dostça bir mücadele için buradayız. Bu tür şeyler olmamalıydı. Kendimizi hazırlamak ve dikkatli olmak için buradayız. Sahamızda oynamaktan dolayı mutluyum. Eve dönmek sevindirici. Maksimum kapasiteye ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde finale gitmek için yavaş yavaş çalışıyoruz. Gerisi çok önemli değil" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile 15 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.