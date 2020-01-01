"Neymar'a paramız yetmez"

Barcelona'nın efsane ismi Lionel Messi, Neymar'ın Katalan ekibine dönüşünün imkansız olduğu görüşünde.

'nın yıldız forveti Lionel Messi, 2017'de takımdan ayrılarak 'e giden Neymar'ın dönmesinin ekonomik sebeplerle mümkün olmadığını düşünüyor.

La Sexta'ya verdiği röportajda son günlerde çıkan transfer spekülasyonları hakkında da konuşan Messi, "PSG'nin istediği parayı nasıl ödeyebilirsiniz ki? Yeni başkan için kolay bir durum değil. Yeni oyuncular almak için paraya ihtiyacınız var ancak şu anda böyle bir para yok" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncuyla görüşmeye devam ettiklerini de söyleyen Arjantinli yıldız, "Aramızda iyi bir ilişki var. Zaman zaman telefonda konuşuyoruz. O, ben ve Luis Suarez sürekli görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Mevcut takım arkadaşı Antoine Griezmann'la arasında bir sorun olmadığını da vurgulayan Messi, "Aramızda basında çıktığı türden sorunlar yok. Onunla hiçbir zaman sorun yaşamadım. Transferini istemediğim yönündeki haberler de gerçek değil. Onunla iyi bir ilişkim var. Soyunma odasında veya takım otobüsünde birlikte mate çayı içiyoruz" dedi.