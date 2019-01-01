Neymar'a bir sakatlık şoku daha
Brezilya Milli Takımı, Nijerya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibiyle 1-1 berabere kalmaktan kurtulamadı.
Singapur'da oynanan maça ilk 11'de başlayan Neymar, 12. dakikada sakatlığı sebebiyle yerini Philippe Coutinho'ya bıraktı.
Yıldız oyuncu, kenara geldikten sonra kalça bölgesine buz tedavisi yaparken görüntülendi.
Yaz aylarında sakatlığı sebebiyle Copa America'yı kaçıran ve PSG' deki geleceğinin belirsizliğinden ötürü sezonu geç açan Brezilyalı oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli olmadı.
Neymar, takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid ve Galatasaray maçlarında da cezası sebebiyle yer alamamıştı.
Başarılı forvet, Sambacıların Senegal ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 100 milli maça çıkan en genç Brezilyalı olmuştu.