Neymar'a bir sakatlık şoku daha

Brezilyalı yıldız, Nijerya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sahayı ilk düdükten 12 dakika sonra terketti.

Milli Takımı, ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibiyle 1-1 berabere kalmaktan kurtulamadı.

Singapur'da oynanan maça ilk 11'de başlayan Neymar, 12. dakikada sakatlığı sebebiyle yerini Philippe Coutinho'ya bıraktı.

Yıldız oyuncu, kenara geldikten sonra kalça bölgesine buz tedavisi yaparken görüntülendi.

Haberin devamı aşağıda

Yaz aylarında sakatlığı sebebiyle Copa America'yı kaçıran ve PSG' deki geleceğinin belirsizliğinden ötürü sezonu geç açan Brezilyalı oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli olmadı.

Neymar, takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ve maçlarında da cezası sebebiyle yer alamamıştı.

Başarılı forvet, Sambacıların ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 100 milli maça çıkan en genç Brezilyalı olmuştu.