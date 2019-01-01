Neymar ve Jose Mourinho, DAZN'ın küresel elçileri oldu

PSG'nin süperstarı ve Real Madrid ile Manchester United'ın eski antrenörü, DAZN'ın bir parçası oldular.

Neymar ve Jose Mourinho, DAZN'ın en son küresel elçileri olarak tanıtıldılar ve Cristiano Ronaldo'nun da içlerinde olduğu seçkin ekibe dahil oldular.

Ronaldo, DAZN'ın ilk küresel elçisi olduğunu açıklamasının ardından Ağustos 2018'de 100 milyon euro'ya Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu. DAZN, böylece Ronaldo'nun ardından iki büyük transfer daha yapmış oldu.

Neymar yaptığı açıklamada, "Spor herkes için uygun olmalı ve DNA'larında bu amacı taşıyan DAZN markasına katıldığım için mutluyum," ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho ise, "DAZN, futbol taraftarlarına sevdikleri sporun tadını çıkarmak için yeni bir yol sunuyor. Özgünlüklerini ve spor yayıncılığının sınırlarını zorlamalarını seviyorum. DAZN'a küresel bir elçi olarak katılmaktan ve bu platform sayesinde futbol taraftarlarıyla bağlantı kuracak olmaktan heyecan duyuyorum," şeklinde konuştu.

Basın toplantısıyla duyurulan bu büyük anlaşma, DAZN'ın küresel ilerleyişinin bir sonraki adımı. Hali hazırda Japonya, İsviçre, Almanya, İtalya ve ABD'de yayın yapan DAZN, etkileşime girdiği bölgelerini giderek genişletiyor.

DAZN sayesinde spor tutkunları; TV, tablet, telefon, PC ve oyun konsolu gibi çok sayıda cihazda aynı anda birden fazla canlı etkinliği izlemenin tadını çıkarabiliyor.

Artık İspanya'da da yayın hayatına başlayacak olan DAZN, arasında Premier Lig, İngiltere Lig Kupası, FA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa gibi birçok futbol organizasyonunu İspanyol seyircilerle buluşturacak.

DAZN Group CEO'su Simon Denyer, yaptığı açıklamada, "Bu, dünya çapında yaymakta olduğumuz esnek, erişilebilir ve uygun fiyatlı spor yayıncılığı devrimine katılan İspanyol spor tutkunları için yeni bir çağın başlangıcı," ifadelerini kullandı.

Denyer ayrıca, "İspanya sporu sevenlerin ülkesi ve değişime hazırlar. İzlemenin daha iyi bir yolunu istiyorlar ve bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz," şeklinde konuştu.