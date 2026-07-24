Hollandalı Crysencio Summerville, İngiliz ekibi West Ham United'dan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transferini bu yaz döneminde tamamlamasının ardından, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne transfer olan en pahalı oyuncular arasına girerek ligin tarihine geniş kapıdan adını yazdırdı.

İngiliz basınının haberlerine göre transferin bedeli yaklaşık 76 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu rakam, Hollandalı kanat oyuncusunu Suudi Arabistan Profesyonel Ligi tarihinin en pahalı transferleri listesinde üçüncü sıraya yerleştirirken, Al Hilal'in Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarını kadrosuna katmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Listenin zirvesinde ise 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 90 milyon avro karşılığında Al Hilal'e katılan Brezilyalı Neymar da Silva yer almaya devam ediyor. İkinci sırada ise Al Nassr forması giyen Kolombiyalı Jhon Duran, 77 milyon avro karşılığında Suudi ekibine transfer olmasıyla bulunuyor.

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Summerville, 76 milyon avroluk bedeliyle doğrudan üçüncü sırada yer alarak, 61 milyon avro karşılığında transfer olup dördüncü sırada bulunan Al Qadsiah'ın İtalyan golcüsü Mateo Retegui'nin önüne geçti.

Beşinci sırada ise iki büyük transfer eşit konumda bulunuyor. Bunlardan ilki Al Ittihad'a katılan Fransız Moussa Diaby, ikincisi ise Al Hilal oyuncusu Brezilyalı Malcom; her ikisinin de transfer bedeli 60 milyon avro olarak gerçekleşti.

Roshn Ligi tarihinin en pahalı transferleri listesinde üç Al Hilal oyuncusunun yer alması, kulübün son yıllarda yaptığı yatırımların büyüklüğünü yansıtıyor. Bu yatırımlar, tüm yerel ve kıtasal kupalarda mücadele etmeyi hedefleyen proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Yeni sezonda İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde takımın en önemli silahlarından biri olması beklenen Summerville'in transferiyle bu yaklaşımın sürdüğü görülüyor.