Neymar tehlikede: Bayern, Olise'nin fiyatını belirledi

Bayern Münih'in kanat oyuncusu Fransız yıldız Michael Olise, önümüzdeki dönemde transfer piyasasını hareketlendirmeye aday en önemli isimlerden biri haline geldi. Oyuncunun hizmetlerine duyulan ilginin giderek artmasına karşın Alman kulübü genç yıldızına sıkı sıkıya sarılıyor ve onu göndermek için belirlediği dev bütçe, bu transferi futbol tarihinin en pahalı anlaşması yapabilir.

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Fransız yıldız, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise, önümüzdeki dönemde transfer piyasasını alevlendirmeye aday en dikkat çekici isimlerden biri haline geldi. Genç oyuncuya yönelik artan ilgi sürerken, Alman kulübü yıldızına sıkı sıkıya sarılıyor ve onu göndermek için belirlediği devasa bedel, oyuncuyu futbol tarihinin en pahalı transferinin sahibi yapabilir.

İspanyol "AS" gazetesi, José Félix Díaz imzalı bir haberinde, Bayern Münih'in Olise'den vazgeçme bedelini yaklaşık 300 milyon euro olarak hesapladığını açıkladı. Ancak bazı tahminler, müzakerelerin 200 milyon euroya yakın bir rakamdan başlayabileceğine işaret ediyor.

Transferin Bavyera kulübünün istediği rakama ulaşması durumunda, bu, Brezilyalı Neymar'ın 2017 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euro karşılığında geçerken kaydettiği rekoru büyük bir farkla geçecek ve Olise transferi, Brezilyalı yıldızın tarihi transferinden 78 milyon euro fazlasıyla futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

Real Madrid takipte: Olise'nin yeteneği büyükleri cezbediyor

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Fransız kanat oyuncusunun hizmetlerini almak isteyen en dikkat çekici kulüplerden biri olarak Real Madrid öne çıkıyor. Kraliyet kulübünün yöneticileri oyuncunun potansiyelinden etkilenmiş durumda, özellikle de İspanyol takımı karşısında Santiago Bernabéu'da sergilediği göz kamaştırıcı performansın ardından; bu performans, kulüp koridorlarında oyuncuya olan ilgiyi artırdı.

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Son dönemde Real Madrid'in oyuncuya olan ilgisine dair söylentiler yeniden gündeme geldi. Basında çıkan haberler, kulübün oyuncunun durumunu takip etmeyi sürdürdüğüne ve önümüzdeki yaz onu kadrosuna katmak için harekete geçme ihtimaline işaret etti; ancak Bayern'i sportif projesinin en önemli unsurlarından birinden vazgeçmeye ikna etmenin zorluğu da ortada.

Real Madrid, geçtiğimiz haziran ayında resmi bir açıklama yayımlayarak Olise ya da temsilcileriyle, oyuncuyla sözleşme imzalamak amacıyla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir temas bulunduğunu yalanlamış, aynı zamanda Bayern Münih ile aralarındaki kurumsal ilişkiye saygı duyduğunu vurgulamıştı.

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Ancak bu durum, Kraliyet kulübünün oyuncu için rekabet alanına geri dönme ihtimaline dair spekülasyonların devam etmesini engellemedi; özellikle de kulübün oyuncuyla sözleşme imzalama konusundaki ilgisinin sürdüğünü anlatan haberlerle birlikte.

Sözleşme yenileme görüşmelerindeki tıkanmaya rağmen Bayern yıldızına sıkı sıkıya sarılıyor

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"AS"e göre, Bayern Münih yönetimi son haftalarda Olise'nin geleceğine dair çelişkili sinyaller verdi. Oyuncu, 30 Haziran 2029'a kadar kulübe bağlı olmasına rağmen, sözleşmesinin iyileştirilmesi ve uzatılması konusunda bir anlaşmaya varılamadı.

Bavyera kulübünün onursal başkanı Uli Hoeneß, yönetimin mevcut durumdan endişe duymadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Yeni bir anlaşmaya varmak için uygun zaman gelecektir, sözleşmesinde hâlâ iki yılı var."

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Bayern, Olise ile 2024 yazında Crystal Palace'tan 53 milyon euro karşılığında anlaşmıştı; ancak oyuncunun piyasa değeri, Alman takımının formasıyla sergilediği üstün performansların ardından muazzam bir şekilde arttı.

İşin ilginç yanı, iki yıl önce oyuncunun hizmetlerini almak için 53 milyon euro ödeyen kulübün, şimdi onun gidişine izin vermek karşılığında 300 milyon euroyu konuşuyor olması; bu sıçrama, oyuncunun kulüp içinde ne denli takdir gördüğünü yansıtıyor.

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Olağanüstü bir yetenek, soru işaretleri uyandıran bir kişilik

"AS"in haberi yalnızca sportif boyutla sınırlı kalmadı; haber, bazı Avrupa kulüplerinin sportif yönetimlerinin Olise hakkında ayrı ayrı raporlar hazırladığını belirtti. Bunlardan biri oyuncunun olağanüstü teknik potansiyelini ele alırken, diğeri içine kapanık kişiliğine ve zaman zaman alışılmadık davranış biçimine odaklanıyor.

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Bayern'in sportif direktörü ve oyuncuyla anlaşmada başrol oynayan Max Eberl, oyuncunun özel bir kişiliğe sahip olduğunu kabul etti; daha önce birçok İngiliz akademisi arasında gidip geldiğine ve yaşadığı zorlukların belki de kişiliğinin şekillenmesine katkıda bulunduğuna işaret etti.

Ayrıca oyuncunun Bayern ile Bodø maçının ardından "DAZN" kanalına verdiği kısa cevaplar da medyanın dikkatini çekti; öyle ki Bavyera kulübü, röportaj için alenen özür diledi.

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Piyasa değeri açısından ise Olise, Transfermarkt tahminlerine göre 180 milyon euroluk değeriyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor; Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappé'nin arkasında, Jude Bellingham'ın önünde bulunuyor.

Olağanüstü yeteneği ile farklı kişiliği arasında, Olise'nin geleceğinin önümüzdeki transfer piyasasında gündeme gelecek en dikkat çekici dosyalardan biri olacağı görülüyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, Bayern'in devasa mali talepleri göz önüne alındığında imzasına ulaşmak kolay bir iş olmayacak; bu talepler, Neymar'ın transfer rekorunu gerçek bir tehdit altında bırakabilir.