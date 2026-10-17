Brezilyalı Neymar da Silva, Santos'un yıldızı, bu yıl Altın Top ödülü yarışında Lamine Yamal'a desteğini açıkça dile getirdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Neymar sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaştı ve net bir mesaj vererek "Lamine Yamal dünyanın en iyi futbolcusu" dedi.

Santos'un futbolcusu, "Score 90" ve "Sofascore" platformlarından, Brezilyalı yıldız ile genç yetenek için iki olağanüstü sezonun karşılaştırmasını içeren bir fotoğraf paylaştı ve Lamine Yamal'ın bu gezegendeki en iyi futbolcu olduğu sonucuna vardı.

Fotoğrafta Neymar'ın 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain ile elde ettiği istatistikler yer aldı; Brezilyalı yıldız o sezon 27 maçta 25 gol atıp 16 asist yapmıştı.

Karşılaştırmada ise Lamine Yamal'ın, bu sezon Barcelona ile çıktığı ilk 10 maçta kaydettiği 8 gol ve yaptığı 9 asist yer aldı.

Böylece Barcelona'nın yıldızı, kazananı 25 Ekim'de Londra'da açıklanacak prestijli Altın Top ödülünü kazanma yolundaki çabalarında yeni bir destek almış oldu.

Bu destek yakın bir arkadaştan geliyor; zira iki yıldız, 2025 yılında Brezilya'da birlikte tatil geçirdiklerinden bu yana iyi bir arkadaşlık ilişkisine sahip.



