Neymar sakatlandı, kadrodan çıkarıldı

Brezilyalı futbolcu sakatlığı nedeniyle Nantes karşısında formasından uzak kalacak.

Birinci Futbol Ligi takımlarından 'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günü ile oynanan maçta kaburgasından sakatlanan Neymar'ın, yarınki karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun istirahat etmesi gerekmesine karşın, pazar gecesi 28. yaşını başkent Paris'teki bir gece kulubünde verdiği partiyle kutlamasının Fransız ekibinde rahatsızlığa neden olduğu basına yansıdı.

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Teknik direktör Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada, kadro tercihinin Neymar'ın doğum günü partisiyle bir ilgisinin olmadığını, son gelişmelerle insanlara kötü düşünme şansı vermelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.