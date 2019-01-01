Neymar sahayı gözyaşlarıyla terk etti!

PSG'nin dünya yıldızı Neymar, Strasbourg'a karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlıktan sonra saha kenarına gözyaşları içinde geldi.

Fransa Kupası'nda oynanan maçta Paris Saint-Germain, Strasbourg'u konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Neymar, maçın ikinci yarısında Strasbourg oyuncusu Moataz Zemzemi tarafından ayağına aldığı sert bir müdahale ile yerde kaldı.

Tedavisi yapılan Brezilyalı oyuncu sahaya geri döndükten kısa bir süre sonra ağrısı sebebiyle oyundan alındı. Soyunma odasının yoluna tutan oyuncunun duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.

Maç sonrası Eurosport'a konuşan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Neymar'la konuşmadım, şu an hastanede. Onun için tabii ki endişeliyim. Çünkü aynı ayağından sakatlandı." açıklamasını yaptı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama ile oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

PSG, 12 Şubat Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak.