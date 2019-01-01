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Neymar Real Madrid'e, Bale PSG'ye!

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Getty/Goal composite
Paris Saint-Germain, Neymar ve Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale için olası bir takas anlaşması hakkında görüşmelerde bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın bu yaz PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken kulübü, oyuncuyu Real Madrid ile anlaşmaya ikna etmek için çabalıyor.

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The Independent sitesi Paris Saint-Germain'in, Neymar ve Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale için olası bir takas anlaşması hakkında görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Bale'in kulübüyle olan sorunları devam ederken, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise oyuncunun yakında takımdan ayrılacağını umduğunu söyledi. Ancak Bale şimdilik kariyerini İspanya'da sürdürmeye kararlı.

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Neymar'ın da takımından ayrılmak istemesi, PSG açısından tek bir sonuç doğuruyor; Neymar-Bale takası.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Neymar transferine sıcak baktığını belirtiyor.

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