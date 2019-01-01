"Neymar, PSG ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı"

Son dönemlerde adı Real Madrid ve Barcelona ile anılan Neymar'ın durumuyla ilgili aynı zamanda menajeri olan babasından flaş açıklamalar...

Neymar'ın aynı zamanda menajerliğini yapan babası, yıldız futbolcunun ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığını duyurdu.

Bilindiği üzere Brezilyalı yıldızın adı son dönemlerde ciddi şekilde ve ile anılıyordu.

Neymar'ın babası Neymar Sr., UOL'e yaptığı açıklamalarda oğlunun Fransız kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlatırken, "Ama şimdiden Paris Saint-Germain yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine başladık. Neymar'ın adı ilk profesyonel maçına çıktığı günden beri transfer dedikodularında geçiyor ama hayatında sadece iki transfer yaptı. Spekülasyonlar ise 10 yıldır yapılıyor... Paris Saint-Germain'den ayrılma ihtimali çok düşük." dedi.

Neyma'ın adının her fırsatta büyük kulüplerle anılıyor olmasını doğru bir kariyer yönetimi olarak gördüğünü söyleyen Neymar Sr. şöyle devam etti: "Ancak bu durum Neymar'ın bir başka kulübe transfer olacağı anlamına gelmiyor."

Yıldız futbolcu 2017 yılında rekor bonservis bedeliyle transfer olduğu Paris Saint-Germain forması altında çıktığı resmi maçlarda 48 gole imza atıp 27 de asist yaptı.