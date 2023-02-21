Brezilyalı yıldız, gerekirse Arjantinli dostuyla ayrılmayı göze alacak.

NE OLDU? Neymar, 2027'ye kadar Fransız başkentinde imzaladığı sözleşmeye bağlı kalmayı umuyor ve bunu bozmaya şimdilik hiç niyeti yok.

Söz konusu anlaşma tamamlanabilirse 2017'de 222 milyon Euro (197 milyon £/237 milyon Dolar) karşılığında transfer edilen ve tüm zamanların en pahalı oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, Paris'te 10 yıl geçirmiş olacak.

BÜYÜK RESİM: L'Equipe, Neymar'ın mevcut sezonda sakatlık sorunlarıyla çok fazla uğraşmasına rağmen Parc des Princes'te kalacağını iddia ediyor.

Brezilyalı yıldız son maçta bileğini burktu ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecekleri maçta formasından uzak kalacak.

VE DAHA FAZLASI: Neymar, PSG'nin uzun zamandır beklenen Avrupa zaferini kazanmasına yardım etmeye can atıyor ve Fransız temsilcisiyle tarihi başarılar elde etmeyi amaçlıyor.

Neymar; Barcelona'dan da takım arkadaşı olan Messi'nin Ligue 1 şampiyonuyla sözleşmesini uzatmasa bile mevcut anlaşmasını sürdürmeyi ve Paris'te kalmayı istiyor.

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SIRADA NE VAR? PSG'nin Neymar'ı satmak istediği aktarılırken Brezilyalı süperstarın yüklü maaşını ödeyebilecek kulüplerin Chelsea ve Suudi PIF'in sahibi olduğu Newcastle United olabileceği bildiriliyor.

Ancak Neymar, Premier Lig'de oynama planını 35 yaşına kadar ertelemeye hazır görünüyor.