Neymar: PSG beni oynatmaktan korkuyor

Brezilyalı yıldız sakatlığının geçmesine rağmen kulübün kendisi için fazla tedbirli davrandığını düşünüyor.

PSG'nin süper yıldızı Neymar'dan Dortmund maçının ardından ilginç bir çıkış geldi.

ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın ardından konuşan Neymar, son haftalarda neden forma giymediğiyle ilgili soruya "Son maçlarda oynamamak benim tercihim değildi. Ben oynamak istedim. Kendimi iyi hissediyordum. Ama kulüp beni oynatmaktan korktu. Acısını da ben çektim." yanıtını verdi.

Dortmund karşısında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle de altı maç kaçırmıştı.

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PSG ile Dortmund arasındaki rövanş mücadelesi 11 Mart'ta oynanacak.