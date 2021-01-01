Neymar, PSG - Barcelona maçında sahada olacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Barcelona arasında oynanan maçta sakatlığı sebebiyle görev yapamayan Neymar'ın rövanşta da sahada olması zor

PSG'nin süperstarı Neymar, Barcelona ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda sahada olamayabilir. İlk maçta sakatlığı sebebiyle görev yapamayan Brezilyalı yıldızın 10 Mart'taki maçta da görev yapması beklenmiyor.

Fransız Le Parisien'de yer alan habere göre; Barcelona maçına kadar takımla birlikte çalışmalara başlamasının beklenmediği Neymar'ın rövanşta da görev almasının sürpriz olacağı belirtildi.

Öte yandan PSG, Neymar'ın Brezilya'dan döndüğünü ve takımdan ayrı olarak antrenmanlara başladığını resmi internet sitesi aracılığıyla duyurmuştu.

İlk maçı Nou Camp'ta 4-1 kazanan PSG, 10 Mart'ta Barcelona'yı evinde konuk edecek.

Neymar bu sezon PSG formasıyla sahaya çıktığı 18 karşılaşmada 13 gol atarken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.