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Neymar: Pele'nin eleştirileri ilginçti

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Getty Images
Neymar, geçmişte kendisi hakkında konuşan Pele'nin değerlendirmelerini ilginç buluyor.

Dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, vatandaşı Pele'yle ilgili konuştu.

Dünya futbolunun unutulmaz ismi Pele, yazın Rusya'da Neymar'la ilgili konuşmuş ve yıldız oyuncuyu eleştirerek, tamamen futbola odaklanması gerektiğini belirtmişti.

Canal Football'a konuşan Neymar, Pele'nin eleştirileriyle ilgili olarak, ''Onun sözleri ilginçti. Bilirsiniz, kazanamazsanız hakkınızda konuşulur. Dünya Kupası boyunca sadece faullere maruz kaldım. Pele'nin eleştirilerine saygı duyuyorum ama onaylamıyorum'' dedi.

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Ayrılık iddialarına ilişkin açıklama da yapan Brezilyalı yıldız, ''Profesyonel kariyerim başladığı andan itibaren transfer dedikoduları çıkmaya başladı, bu hep böyleydi. Somut herhangi bir şey yok. Bir gelişme yaşanırsa bunu kesinlikle açıklarım'' diye konuştu.

Bu sezon PSG'de performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki Neymar, şu ana kadar 22 resmi maçta 20 gol atıp 8 asist yaptı.

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