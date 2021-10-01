Neymar; Messi ve Mbappe'nin gerisinde kaldı!

Neymar; Messi ve Mbappe gibi süperstarların arasında kendisini göstermekte zorlanıyor.

Brezilyalı yıldız Neymar, 2021 yılında akan oyunda sadece 3 gol atabildi. Messi ve Mbappe gibi süperstarların gerisinde kalan yıldız oyuncu, daha iyi bir performans sergilemek için kendisini baskı altında hissediyor.

Lionel Messi, PSG'nin 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında, ceza sahasının kenarından enfes bir vuruş yaparak Paris'e gelişini resmen duyurdu.

Arjantinli yıldızın, mükemmel bir vuruş yapmasına fırsat tanıyan ve Messi'ye asist katkısında bulunan Mbabppe de City karşılaşmasının dikkat çeken oyuncularından birisiydi. Maçın ardından Messi, kendisini gerçek bir PSG oyuncusu yapan Mbappe'ye soyunma odasında teşekkür etti.

Maçın ardından ise Neymar, soyunma odasından Messi ve Mbappe ile beraber bir fotoğraf paylaşmakla yetindi.

Chelsea'nin defans oyuncusu Thiago Silva, fotoğrafa yaptığı yorumda "Tanrı korusun, yakında sizinle karşılaşmamayı umuyorum" dedi.

Brezilyalı Thiago Silva esprili bir şekilde, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı Neymar'a takıldı. Ancak, fotoğrafta bulunan Messi, Neymar ve Mbappe; PSG'nin sahip olduğu müthiş yıldızları tüm rakiplerine bir kez daha gösterdi. Neymar, özellikle 2021-22 sezonunun ilk haftalarında iyi bir performans göstermeye çalışsa da henüz en iyi performanslarından birisini sahaya yansıtmış değil.

Dünyanın en pahalı oyuncusu

2017 yılında PSG'ye dünyanın en pahalı oyuncusu olarak katılan Neymar, geldiği günden beri en kötü perfomans sergilediği dönemi geçiriyor.

Yıldız oyuncu Neymar, geçtiğimiz yaz Copa America'daki performansıyla alkış toplasa da finalde Messi'nin de formasını giydiği Arjantin'in kupayı kazanmasına engel olamamıştı. Neymar'ın, 2021 yılında akan oyunda sadece 3 golü bulunması performansının gözle görülür bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Brezilyalı süperstar, kariyerinin en kısır 9 aylık dönemini geçiriyor.

Kabul etmek gerekir ki 2021, 29 yaşındaki oyuncu için sakatlık sorunlarıyla noktalandı, ancak ona bir tampon kontrat vermiş olsaydı, PSG daha tutarlı bir geri dönüş beklerdi. Bu sezon şu ana kadarki tek golü, Lyon'u 2-1 yendikleri maçta tartışmalı bir şekilde verilen penaltıydı.

2021 yılında sakatlık sorunlarıyla da uğraşan Neymar, PSG'den iyi bir kontrat almış olsaydı belki de daha iyi bir performans vermesi beklenebilirdi. Brezilyalı yıldız, PSG için 2021-22 sezonundaki tek golünü, Lyon'u tartışmalı bir şekilde yendikleri maçta penaltıdan kaydetti.

Neymar'ın düşen performansı, Fransız taraftarları endişelendiriyor.

Yaşam şekli tartışılıyor

Brezilyalı süperstarın, yaşam şekli de Fransa'da tartışılan konulardan birisi. Auxerre forması giyen Fransız asıllı Polonyalı futbolcu Ludovic Obraniak da tartışmalara dahil oldu. Obraniak, Neymar'ın performansını L'Equipe TV'ye eleştirdi: "Neymar'ın, daha çok çalışması gerekiyor. Poker gecelerine daha az zaman ayırmalı ve kendisine daha iyi bakmalı."

Neymar için işlerin pek yolunda gitmediği, özellikle Premier Lig'in güçlü takımlarından birisi olan Manchester City maçında daha iyi göründü. Messi ve Mbappe ile birlikte fark yaratması beklenen Neymar'ın performansı, takım arkadaşlarının gerisinde kaldı.

Geri dönüşü takdire şayandı ve onu eleştirenlerden büyük ölçüde yorum yapılmadı, ancak savunma pozisyonlarındayken, tarafını belaya sokmakla tehdit eden açıklanamayan beceri hareketlerini denemeye eğilimliydi.

Neymar'ın, City maçındaki savunmaya verdiği katkı yorumcular tarafından takdir edildi. Ancak, Brezilyalı oyuncunun savunmadayken yaptığı estetik hareketlerin, PSG'nin gol yemesine sebep olabileceği de konuşulan konular arasındaydı.

Maç içerisinde kalesine uzak olmayan bir yerden Kevin De Bruyne'ye top kaptıran Neymar, Gianluigi Donnarumma'yı zor durumda bıraktı. Neymar'ın, De Bruyne'ye hediye ettiği topu İtalyan kaleci güçlükle çıkarmayı başardı. Bu atak; Manchester City'nin, PSG kalesine tehlikeli geldiği anlardan birisiydi.

Brezilyalı yıldız, Fransa Ligi'nde Manchester City seviyesindeki takımlara karşı oynamaya alışık değil. Bu yüzden, kendi kalesine yakın noktalarda bile estetik hareketler yapma eğilimindeydi fakat City, Neymar'ı hataya zorladı ve gol pozisyonu yakaladı. Neymar'ın yaptığı estetik hareketler, Brezilyalı yıldızın kendisini göstermek için ekstra çaba sarf ettiğini gösteriyor.

Top kaybı yapmadan birkaç dakika önce Neymar, sahanın diğer ucunda topu çok iyi kontrol etti fakat Kyle Walker'ı geçmeyi başaramadı. Topu iyi açıya alamayan Brezilyalı yıldız, iyi bir pozisyon üretme şansına sahipken bu avantajını kullanamadı.

En fazla baskı Neymar'ın üstünde

Kendinden emin ve gücünün zirvesindeyken daha iyi bir karar verebilirdi.

Neymar, üstün futbol yeteneklerine rağmen yine de sadece bir insan. Bu sezon, PSG'deki herkes kulübün beklentilerini artıran olağanüstü bir yaz transfer döneminden sonra iyi bir performans sergilemek için baskı altında hissediyor. Bu yüzden, Neymar'ın iki süperstar olan takım arkadaşları Messi ve Mbappe'yi etkilemek için kendisini zorlaması gayet anlaşılır görünüyor.

Messi ve Mbappe bu sezon, kendilerine iyi bakıyor ve dinleniyorlar. Bu yüzden maç içerisinde daha fazla koşuyorlar ki bu durum Messi ve Mbappe'nin işbirliği yapmasını da sağlıyor.

Neymar ise 2021 sezonu sonrasında aldığı kilolar nedeniyle eleştirildi. Böylece, iddialı bir sezona giriş yapan PSG'nin yüksek profilli oyuncularıyla aynı sahaya çıkan Neymar'ın, performansı daha fazla konuşuluyor.

Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünden baskıyı en fazla Neymar'ın hissettiği görülüyor.

Arjantinli oyuncu Messi ise Mbappe ile daha iyi bir bağlantı kurduğu için baskı altında olmadığı hissediliyor.

Şu an için Neymar'ın bu sezon yaptığı en iyi asist, Messi'yi Paris Saint-Germain'e gelmesi konusunda ikna etmesiydi. Neymar'ın, bir kez daha gelen eleştirilere sessiz kalması ve sahada gereken cevabı vermesi bekleniyor.