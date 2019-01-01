Neymar: Mbappe zaten bir fenomen!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, takım arkadaşı Mbappe'yi yere göğe sığdıramadı.

'de bu sezon üstün bir performans sergileyen Kylian Mbappe için takım arkadaşı Neymar övgü dolu sözler kullandı.

Mbappe'nin zaten bir fenomen olduğunun altını çizen Brezilyalı yıldız, takım arkadaşının ünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu söyledi.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta forma giyerken 31 gol 15 asist yapan Mbappe, 'de çıktığı 23 maçta 26 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

"Dünyanın en iyilerinden biri olacak"

Cavani ve Neymar'ın sakat olduğu dönemde takım arkadaşlarının eksikliğini hissettirmeyen genç yıldız için Neymar, DAZN ve Goal'e özel açıklamalarda bulunmuştu;

"Benim için Mbappe şu anda zaten bir fenomen. Harika bir kariyere sahip olabilir ve şimdiki halinden çok daha iyi oynayabilir. Dünya futbolunun en iyilerinden biri olacağına şüphem yok. Sakin, mutlu, neşe dolu ve her zaman şakalaşmaya hazır biri. Açıkçası o hala bir çocuk ve daha fazla deneyim kazanması gerekiyor."

Son günlerde hem Neymar hem de Mbappe için 'e transfer olacağı dedikoduları çıkıyor. Hele ki Mbappe'nin artık Ligue 1 seviyesini aştığı ve daha rekabetçi bir lige hazır olduğu görüşünü birçok kişi dile getiriyor.