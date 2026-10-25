Santos'un yıldızı Neymar, Brezilya Ligi'nin 32. haftası kapsamında pazar günü erken saatlerde oynanan iki takım arasındaki karşılaşmada kırmızı kart görmesinin ardından, Bahia oyuncusu Rodrygo Nestor'a sert bir çıkış yaptı.

Neymar, ikinci yarının başlamasından önce saha ortasındaki merkez dairesinde Rodrygo Nestor ile konuşurken elini ağzının üzerine koymasının ardından kırmızı kart görmüştü.

O anda Nestor, Neymar'ın bu hareketini bildirmek için doğrudan hakeme yöneldi ve oyun yeniden başlamadan önce video yardımcı hakem, hakemi çağırarak ona o anı gösterdi.

Bunun sonucunda hakem, forvet oyuncusunun hareketini Brezilya Ligi'nde uygulanan "Vinicius Junior yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında değerlendirerek Neymar'a doğrudan kırmızı kart gösterme kararı aldı.

Neymar, Instagram hesabı üzerinden şunları söyledi: "Sahada olup bitenler hakkında çok konuşan biri değilim, ama Nestor'un bana yaptığı son derece tehlikeli bir şey, çünkü ırkçılıkla mücadele için konulmuş bir yasayı kullandı ve ondan faydalanmaya çalıştı."

Şöyle devam etti: "Çok üzgünüm, çünkü hiç dürüst olmayan bir şekilde davrandı. Röportajda, söylediğim şeyi tekrarlayamayacağını, çünkü izleyen çocuklar olduğunu söyledi. Kardeşim, saldırıya uğramış gibi yaptı. Ben topu onun bel bölgesine doğru vurdum, ama o elini yüzüne koydu. Hangi örneği sunmak istiyor? Terbiye ve ahlaktan bahsetti. Kardeşim, ben de iyi bir terbiye aldım. Ve bir şey daha var, ben bir erkeğim."

Neymar sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığın şey kabul edilemez. Bu yasayı koyan kişinin de dikkatli olması gerekir, çünkü dürüst olmayan davranışlar gerçekleşebilir ve iş benim başıma gelenle sonuçlanır. Aptallık ettim, değil mi? Bir aptala dikkat çekme fırsatı verdim. Teşekkür ederim Nestor, vicdanım rahat bir şekilde uyuyacağım. Sana gelince, dürüst olmayan davranışın yüzünden rahat uyuyamayacaksın, hayır, rahat uyuyamayacaksın!"