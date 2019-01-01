Neymar kadro dışı! Transferini bekliyor

PSG'den ayrılmak için gün sayan Neymar, Paris ekibinin Nimes'le oynayacağın maçın kadrosuna alınmadı.

Paris Saint Germain'de son günlerini geçiren Neymar, takımının ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Uzun süredir tranferini bekleyen Brezilyalı yıldız için Paris Saint Germain Sportif Direktörü Leonardo bir açıklama yaptı.

Neymar'ın kadrodan çıkarıldığını belirten Leonardo, "Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında oynamayacak. Yapılan görüşmeler eskisine oranla daha ciddi ancak henüz anlaşma yok. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre ise Neymar ile ilgilenen Barcelona'ya PSG teklifini iletti. Fransız ekibi, Neymar karşılığında Barcelona'dan 50 milyon euro nakit paranın yanı sıra Philippe Coutinho'yu ve Nelseon Semedo'yu istiyor. Yıldız oyuncuyla ayrıca de ilgileniyor.