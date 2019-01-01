Neymar kadro dışı! Transferini bekliyor
Paris Saint Germain'de son günlerini geçiren Neymar, takımının Nimes ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.
Uzun süredir tranferini bekleyen Brezilyalı yıldız için Paris Saint Germain Sportif Direktörü Leonardo bir açıklama yaptı.
Neymar'ın kadrodan çıkarıldığını belirten Leonardo, "Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında oynamayacak. Yapılan görüşmeler eskisine oranla daha ciddi ancak henüz anlaşma yok. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Barcelona'ya yakın
Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre ise Neymar ile ilgilenen Barcelona'ya PSG teklifini iletti. Fransız ekibi, Neymar karşılığında Barcelona'dan 50 milyon euro nakit paranın yanı sıra Philippe Coutinho'yu ve Nelseon Semedo'yu istiyor. Yıldız oyuncuyla ayrıca Real Madrid de ilgileniyor.